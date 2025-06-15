شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية الحصول على تعويض البطالة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل المواطنون عن كيفية الحصول على تعويض البطالة، إذ يُعد تعويض البطالة أحد الحقوق التأمينية التي يكفلها القانون للمؤمن عليهم من العاملين في القطاعين العام والخاص، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وحسب الموقع الرسمي، للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، يبدأ صرف تعويض البطالة من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل، ويستمر حتى اليوم السابق لالتحاق المؤمن عليه بعمل جديد، أو لمدة 12 أسبوعًا، أيهما أقرب. وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا إذا كانت هذه هي المرة الأولى للتعطل، وكان المؤمن عليه قد قضى أكثر من 36 شهرًا في التأمين.

وتُحتسب قيمة التعويض كنسبة من أجر الاشتراك الأخير كالتالي:

75% في أول 4 أسابيع.

65% في الأسابيع الأربعة التالية.

55% للأسابيع التالية.

45% لباقي المدة.

كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يحددها مكتب القوى العاملة، ويشترط للاستحقاق ألا يكون إنهاء الخدمة ناتجًا عن الاستقالة أو أحكام قضائية مخلة بالشرف أو تقديم أوراق مزورة، وألا تقل مدة الاشتراك عن سنة، منها 6 أشهر متصلة قبل التعطل.

ولصرف التعويض، يجب أن يقيد المؤمن عليه اسمه في سجل المتعطلين بمكتب العمل خلال الأسبوع الأول للتعطل، ثم يتقدم بطلب صرف التعويض إلى هيئة التأمينات بنموذج (29) خلال الأسبوع الثاني، مرفقًا به استمارة (6) وشهادة القيد.

وفي حال وجود اعتراض على سبب إنهاء الخدمة، يتم إحالة الاستمارة إلى مكتب العمل المختص لحسم النزاع، ويصرف التعويض وفقًا للنتيجة.

كما يسقط الحق في التعويض أو يُوقف صرفه في الحالات المحددة بالمادتين 91 و92 من القانون، ومنها عدم الالتزام بالتردد على مكتب العمل أو الحصول على معاش أو ممارسة عمل دون إخطار الهيئة.