شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء أول الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ السابعة والنصف صباح اليوم الأحد، 15 يونيو 2025، توافد طالبات الثانوية العامة إلى مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنات بشارع الثورة، التابعة لإدارة الدقي التعليمية، استعدادًا لأداء أولى امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2024-2025، في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، والتي تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا، لمدة ساعة ونصف لكل مادة.

وشهد محيط المدرسة تواجدًا ملحوظًا لأولياء الأمور الذين حرصوا على مرافقة بناتهم حتى أبواب اللجان، وسط حالة من التوتر والقلق المعتاد في مثل هذا اليوم الأول لبدء أول الامتحانات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت إنهاء استعداداتها تمهيدا لانطلاق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025 في جميع اللجان على مستوى الجمهورية.

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألف و353 طالبا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألف و522 طالبا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232 وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.



بدء توافد طلاب الثانوية العامة



توافد طلاب الثانوية العامة بالجيزة على اللجان



توافد طلاب الثانوية العامة