شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إجراءات تفتيش طلاب الثانوية العامة بالجيزة قبل انطلاق امتحان التربية الدينية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الجيزة إجراء تفتيشًا دقيقًا للطلاب، للتأكد من عدم حيازة التليفون المحمول أو أى وسيلة غش إلكترونية، قبل عقد امتحان مادتي التربية الوطنية والتربية الدينية كمواد غير مضافة للمجموع.

ويبدأ الامتحان من التاسعة صباحًا لمادة التربية الدينية حتى العاشرة والنصف لمدة ساعة ونصف، فيما يحصل الطلاب على راحة بين الامتحانين لمدة 30 دقيقة ليبدأ امتحان التربية الوطنية 11 صباحًا حتى 12.30 أيضًا لمدة ساعة ونصف.

وحذرت وزارة التربية والتعليم الفني، الطلاب من محاولات الغش، مؤكدة أنه هناك عقوبات سوف يتم تطبيقها على أى غشاش وسوف يتعرض الطالب للمساءلة القانونية في حالة ضبط أي وسيلة غش معه.

وأوضحت الوزارة، أن حيازة التليفون المحمول حتى وإن كان مغلقًا سوف يؤدى إلى حرمان الطالب من النجاح في المادة التي يؤدى فيها الامتحان، أما في حالة استخدامه في الغش وتصوير الأسئلة سوف يحرم عامين من الامتحانات حيث يرسب هذا العام والعام المقبل.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد اليوم الأحد 15 يونيو امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 17 يونيو 2025 امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والخميس 26 يونيو 2025 امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، والأحد 29 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الأولى، والخميس 3 يوليو 2025 امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، والأحد 6 يوليو 2025 امتحان الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.