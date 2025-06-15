شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، قبل قليل، في التوافد على اللجان الامتحانية، لأداء أول امتحانات العام الدراسي 2024-2025، حيث يؤدى النظامين القديم والجديد امتحانات التربية الوطنية والتربية الدينية كمواد غير مضافة للمجموع.

ويبدأ الامتحان من التاسعة صباحًا لمادة التربية الدينية حتى العاشرة والنصف لمدة ساعة ونصف، فيما يحصل الطلاب على راحة بين الامتحانين لمدة 30 دقيقة ليبدأ امتحان التربية الوطنية 11 صباحًا حتى 12.30 أيضًا لمدة ساعة ونصف.

وبلغ عدد الطلاب المتقدّمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة الجيزة 87 ألفًا و321 طالبًا وطالبة، موزعين على 186 لجنة امتحانيه بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن هناك تنسيقًا كاملاً بين المحافظة ومديرية أمن الجيزة لتأمين كافة مقرات لجان الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي تجاوزات قد تحدث، مشدداً على أنه لن يُسمح بحدوث أي تجاوزات داخل اللجان أو خارجها.

ووجّه محافظ الجيزة بالتنسيق الكامل بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، لتلقي أي شكاوى أو معوقات وسرعة حلها من خلال العرض على الجهات المختصة، مشيرًا إلى متابعته الشخصية وعلى مدار اليوم لسير وانتظام الامتحانات في كافة اللجان.