شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. 5 تنبيهات مهمة من الإدارات التعليمية لطلاب الثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

وجّهت الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، 5 تنبيهات هامة لطلاب وطالبات شهادة الثانوية العامة، وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات العام الدراسي 2024-2025، اليوم الأحد 15 يونيو 2024.

وجاءت تنبيهات الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة لطلاب الثانوية العامة على النحو التالي:

-عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة الامتحان حتى وإن كان مغلقًا أو أي أجهزة إلكترونية سمعية أو مرئية.

-على الطالب إحضار أدواته معه كاملة.

-الكتابة في ورقة الإجابة تكون بالقلم الجاف الأزرق فقط.

-تسليم ورقة الإجابة للملاحظين يدًا بيد.

-أي شغب لأي طالب يعرض إلى إلغاء امتحانه.

بدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، قبل قليل، في التوافد على اللجان الامتحانية، لأداء أول امتحانات العام الدراسي 2024-2025، حيث يؤدى النظامين القديم والجديد امتحانات التربية الوطنية والتربية الدينية كمواد غير مضافة للمجموع.

ويبدأ الامتحان من التاسعة صباحًا لمادة التربية الدينية حتى العاشرة والنصف لمدة ساعة ونصف، فيما يحصل الطلاب على راحة بين الامتحانين لمدة 30 دقيقة ليبدأ امتحان التربية الوطنية 11 صباحًا حتى 12.30 أيضًا لمدة ساعة ونصف.

وبلغ عدد الطلاب المتقدّمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة الجيزة 87 ألفًا و321 طالبًا وطالبة، موزعين على 186 لجنة امتحانيه بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في أجواء هادئة وملتزمة.

وشددت على التعامل بكل حزم ومن خلال الإجراءات القانونية مع كافة المخالفات، خاصة محاولات الغش سواء التقليدي أو الإلكتروني، مع تكثيف اجراءات التفتيش لمنع اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان.

وناشدت وزارة التربية والتعليم كافة الطلاب، وأولياء الأمور، وجميع القائمين على العملية الامتحانية، ببذل المزيد من الجهد والتعاون لضمان سير الامتحانات بصورة آمنة ومنضبطة.