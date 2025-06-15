شكرا لقرائتكم خبر عن ضحايا صواريخ إيران 207 مصابين و4 قتلى وإقامة محطات لإسعاف الجرحى فى بات يام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن عدد الجرحى جراء سقوط صواريخ إيرانية في وسط إسرائيل يصل إلى 207 إسرائيليين.



أثار الدمار الكبير نتيجة سقوط الصواريخ



تل أبيب



ضربات صاروخية إيرانية على بات يام قرب تل أبيب



فرق إنقاذ تعمل في موقع سقوط صواريخ باليستية إيرانية على مبانٍ سكنية في بات يام قرب تل أبيب



النيران تشتعل فى المبانى



دمار كبير نتيجة سقوط الصواريخ

بينما قالت صحيفة يسرائيل هيوم، إن فرق الطوارئ الإسرائيلية قررت إقامة محطات لاستيعاب القتلى قرب المبنى المدمر في بات يام.

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية منذ قليل وصول عدد المصابين في بات يام جنوبي تل أبيب إلى 136 مصابا وسقوط 3 قتلى.

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن السلطات تعلن بات يام موقعا كثير الإصابات وتدفع بطواقم لإجلاء عالقين تحت الأنقاض.



الصواريخ تسقط فى تل أبيب



تل أبيب



سقوط صاروخ فى تل أبيب



صواريخ إيران فى سماء تل أبيب