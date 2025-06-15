شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء امتحانات الثانوية العامة.. أشهر الأدعية المستحبة للطلاب قبل دخول اللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنا مع بدء امتحانات الثانوية العامة 2025، يبحث الكثير من الطلاب عن دعاء الامتحان ودعاء المذاكرة ودعاء الحفظ، وينشر ”الخليج 365” عددا من الأدعية المستحبة لـ"دعاء الامتحان" يمكن ترديدها أثناء المذاكرة وأثناء الامتحان.

دعاء الامتحان

ربّ اشرح لى صدري، ويسّر لى أمري، واحلل عقدة من لسانى يفقه قولي، باسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحمين.

دعاء عند دخول لجنة الامتحان

ربّ أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيرا.

دعاء عند تعسّر الإجابة

لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث، ربّ إنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين.

دعاء عند النسيان

اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعنى بضالتي.

أو رد على ضالتي

دعاء عند الانتهاء من الامتحان

الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.