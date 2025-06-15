شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد صوم الميلاد فى الكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر صوم الميلاد وصوم القيامة من أهم الأصوام فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مدار العام، حيث يستمر لأيام عديدة .

ويأتي موعد بدء صوم عيد الميلاد المجيد 2025 في الكنيسة الأرثوذكسية يوم 25 نوفمبر 2025 وذلك لمدة 43 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والتي تحل في 7 يناير 2026 المقبل.

وتتكون مدة صوم الميلاد المجيد من 43 يومًا، وينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير، وهذه المدة تشمل 40 يومًا تصومها الكنيسة الأرثوذكسية لاستقبال ميلاد المسيح، كما صامها موسى 40 يومًا قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، بالإضافة إلى 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم، والتي حدثت في وقت القديس سمعان الخراز، وذلك في عهد البابا إبرام ابن زرعه السرياني البطريرك.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للاحتفال بعيد الرسل 2025 عيد القديسين بطرس وبولس الرسول"، وذلك بعد صوم بدأ في يونيو 2025 ويستمر حتى 12 يوليو 2025، كما تحتفل الكنيسة بالعديد من الأعياد الأخرى حتى نهاية العام.



