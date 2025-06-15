شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات عاجلة من الزراعة لمزارعى التفاح.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ أسماء نصارالأحد، 15 يونيو 2025 04:00 ص
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التفاح مراعاتها، خلال شهر يونيو.
تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
أولا: أهم العمليات الزراعية لمحصول التفاح
1-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الإثمار و الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر و نهايات الخطوط.
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة وفحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.
3-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى ومرعاه منع الرش الحشري بمدة كافية قبل الجمع في الاصناف المبكرة.
4-بداية جمع الثمار المبكرة والتي ظهر عليها علامات النضج .
5-جمع الثمار المتساقطة و المصابة بذبابة الفاكهة والتخلص منها بالردم في التربة أو التخلص منها بالحرق
ثانيا: التسميد لمحصول التفاح
تسميد أشجار التفاح التى تروى بالتنقيط للفدان
الرية الاولي: 2ك سلفات نشادر.
الرية الثانية: 2ك سماد مركب 19 -19-19.
الرية الثالثة:3ك سلفات بوتاسيوم.
الرية الرابعة: 1 لتر من (حامض نيتريك + حامض فوسفوريك + حامض كبرتيك).
الرية الخامسة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز + 1/2سلفات ماغنسيوم.
ثانيا: برنامج الري لمحصول التفاح
السنة الأولى 32 لتر/ الشجرة .
السنة الثانية 48 لتر/ الشجرة .
السنة الثالثة 54 لتر/ الشجرة .
السنة الرابعة 60 لتر/ الشجرة .
السنة الخامسة 65 لتر/ الشجرة .
برنامج الري
يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 2 ساعة في الرية
50 دقيقة ري بدون تسميد و40 دقيقة ري بتسميد و30 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
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