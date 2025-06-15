شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات عاجلة من الزراعة لمزارعى التفاح.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 يونيو 2025 04:00 ص

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التفاح مراعاتها، خلال شهر يونيو.

‎تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

‎أولا: أهم العمليات الزراعية لمحصول التفاح

‎1-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الإثمار و الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر و نهايات الخطوط.

‎2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة وفحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

‎3-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى ومرعاه منع الرش الحشري بمدة كافية قبل الجمع في الاصناف المبكرة.

‎4-بداية جمع الثمار المبكرة والتي ظهر عليها علامات النضج .

‎5-جمع الثمار المتساقطة و المصابة بذبابة الفاكهة والتخلص منها بالردم في التربة أو التخلص منها بالحرق

‎ثانيا: التسميد لمحصول التفاح

‎تسميد أشجار التفاح التى تروى بالتنقيط للفدان

‎الرية الاولي: 2ك سلفات نشادر.

‎الرية الثانية: 2ك سماد مركب 19 -19-19.

‎الرية الثالثة:3ك سلفات بوتاسيوم.

‎الرية الرابعة: 1 لتر من (حامض نيتريك + حامض فوسفوريك + حامض كبرتيك).

‎الرية الخامسة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز + 1/2سلفات ماغنسيوم.

‎ثانيا: برنامج الري لمحصول التفاح

‎السنة الأولى 32 لتر/ الشجرة .

‎السنة الثانية 48 لتر/ الشجرة .

‎السنة الثالثة 54 لتر/ الشجرة .

‎السنة الرابعة 60 لتر/ الشجرة .

‎السنة الخامسة 65 لتر/ الشجرة .

‎برنامج الري

‎يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 2 ساعة في الرية

‎50 دقيقة ري بدون تسميد و40 دقيقة ري بتسميد و30 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

