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%88 من القراء يؤيدون تكثيف حملات التوعية بخطورة الإسراف فى استخدام المياه

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  • %88 من القراء يؤيدون تكثيف حملات التوعية بخطورة الإسراف فى استخدام المياه 1/2
  • %88 من القراء يؤيدون تكثيف حملات التوعية بخطورة الإسراف فى استخدام المياه 2/2

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات التوعية بخطورة الإسراف في استخدام المياه؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات التوعية بخطورة الإسراف في استخدام المياه.

وأيد 88% من القراء مطالب تكثيف حملات التوعية بخطورة الإسراف في استخدام المياه، بينما عارض 12% من القراء مطالب تكثيف حملات التوعية بخطورة الإسراف في استخدام المياه.


نتيجة الاستطلاع

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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