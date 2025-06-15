شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قتلى و136 مصابا وإعلان بات يام موقع كثير الإصابات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة البث الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابين في بات يام جنوبي تل أبيب إلى 136 مصابا وسقوط 3 قتلى.

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن السلطات تعلن بات يام موقعا كثير الإصابات وتدفع بطواقم لإجلاء عالقين تحت الأنقاض.



الصواريخ الإيرانية فى سماء مدينة نابلس فى الطريق الى تل أبيب



الصواريخ الإيرانية فىى سماء نابلس



صواريخ إيران فى سماء إسرائيل



صواريخ إيران فى سماء مدينة القدس المحتلة

ونقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع، أن الحرس الثوري الإيرانى استخدم في الهجوم الأخير على تل أبيب صواريخ قاسم سليماني الباليستية.

وأضافت، نقلا عن المصدر ذاته، أن الصواريخ المستخدمة تكتيكية وموجهة، تعمل بالوقود الصلب ومزودة برؤوس شديدة الانفجار.

ومن جانبها قالت صحيفة معاريف إن الصواريخ الإيرانية أصابت 6 مواقع في تل أبيب بشكل مباشر.

وفرق الإنقاذ والإغاثة تعمل في عدة مناطق في أنحاء إسرائيل حيث وردت بلاغات عن سقوط جرحى.



الصواريخ تسقط فى تل أبيب



تل أبيب



سقوط صاروخ فى تل أبيب