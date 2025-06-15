شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: سلاح الجو يهاجم أهدافا فى اليمن وأنباء عن عملية اغتيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن سلاح الجو يهاجم في هذه الأثناء أهدافا فى اليمن، وأكدت القناة 13 الإسرائيلية أن إسرائيل نفذت عملية اغتيال في اليمن.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عملية الجيش فى اليمن هي محاولة اغتيال مسئول في مليشيا الحوثي ويتم فحص نتائجها.

وأضافت هيئة البث عن مسئول إسرائيلي أن هدف العملية محاولة اغتيال استهدفت شخصية رفيعة في اليمن.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش يشن هجمات على أهداف عسكرية فى طهران بالتوازي مع دوي صفارات الإنذار في إسرائيل بسبب الصواريخ الإيرانية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت " تقرير أولي عن سقوط صواريخ في مدينتي حيفا وطمرة".

وأكد التلفزيون الإيرانى أن القوات الجوية للحرس الثوري تشن هجوما مركبا على إسرائيل بالصواريخ الباليستية والمسيرات.