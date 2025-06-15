شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء صرف مساعدات تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية عن شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، صرف مساعدات الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر يونيو 2025 "للأسر الأولى بالرعاية"، كما يتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات، كذلك التنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

يأتي ذلك في الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى، أن برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة " يتسم بالمرونة، حيث استفاد من البرنامج منذ انطلاقه وخلال الـ10 سنوات 7.7 مليون أسرة، وتخارج منه 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حاليا 4.7 مليون أسرة، ويتسم البرنامج بالمرونة، مشددة على أن الوزارة تتحمل سداد المصروفات الدراسية لما يزيد على 58 ألف طالب من أسر برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" في الجامعات الحكومية ، لأن التعليم يعد أحد وسائل الاستثمار في البشر.