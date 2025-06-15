شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم إيران الأخير إلى قتيل و53 مصابا ودمار واسع بتل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الإذاعة الإسرائيلية بمقتل امرأة و53 مصابا وحدوث دمار كبير نتيجة القصف الأخير في تل أبيب الكبرى، مشيرة إلى تواصل عمليات الإنقاذ.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، إن الصواريخ الإيرانية تسببت في دمار واسع في بعض مناطق وسط إسرائيل.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن عمليات الإنقاذ متواصلة في بناية في مدينة بات يام جنوب تل أبيب دمرها صاروخ من إيران.