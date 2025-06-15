شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الثورى الإيرانى: موجة جديدة من العمليات المرکبة ردا على عدوان إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء موجة جديدة من العمليات الهجومية المركّبة، تتضمّن هجمات صاروخية ومسيّرات مكثفة ردًا على الهجمات الإسرائيلية المتكررة.

وقالت العلاقات العامة لـ الحرس الثوري -في بيان أوردته وكالة إرنا للأنباء الإيرانية، السبت-: "أطلقت قوة الجو فضائية للحرس الثوري، موجة جديدة من العمليات الهجومية المركبة باستخدام مجموعة كبيرة من الصواريخ والطائرات المسيرة، ضمن عملية الوعد الصادق 3، وذلك، رداً على الهجمات المتجددة من قبل الاحتلال.