شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: إسرائيل تنتظر نتيجة عملية اغتيال رئيس أركان الحوثيين محمد الغمارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل نفذت عملية تستهدف رئيس أركان الحوثيين محمد الغمارى، و تنتظر نتيجة نجاح عملية اغتيال.

أكدت وسائل إعلام عبرية أن هدف الهجوم الإسرائيلي فى صنعاء باليمن كان محمد الغمارى، رئيس أركان الحوثيين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن سلاح الجو يهاجم في هذه الأثناء أهدافا فى اليمن، وأكدت القناة 13 الإسرائيلية أن إسرائيل نفذت عملية اغتيال في اليمن.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عملية الجيش فى اليمن هي محاولة اغتيال مسئول في مليشيا الحوثي ويتم فحص نتائجها.

وأضافت هيئة البث عن مسئول إسرائيلي أن هدف العملية محاولة اغتيال استهدفت شخصية رفيعة في اليمن.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش يشن هجمات على أهداف عسكرية فى طهران بالتوازي مع دوي صفارات الإنذار في إسرائيل بسبب الصواريخ الإيرانية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت " تقرير أولي عن سقوط صواريخ في مدينتي حيفا وطمرة".

وأكد التلفزيون الإيرانى أن القوات الجوية للحرس الثوري تشن هجوما مركبا على إسرائيل بالصواريخ الباليستية والمسيرات.