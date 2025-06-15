شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: انهيار مبان بشكل كامل فى تل أبيب جراء سقوط صواريخ إيرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام عبرية ، انهيار مبان بشكل كامل فى تل أبيب جراء سقوط صواريخ إيرانية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش يشن هجمات على أهداف عسكرية فى طهران بالتوازي مع دوي صفارات الإنذار في إسرائيل بسبب الصواريخ الإيرانية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت " تقرير أولي عن سقوط صواريخ في مدينتي حيفا وطمرة".

وأكد التلفزيون الإيرانى أن القوات الجوية للحرس الثوري تشن هجوما مركبا على إسرائيل بالصواريخ الباليستية والمسيرات.