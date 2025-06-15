أخبار × 24 ساعة.. التعليم: لا اختلافات في مواصفات امتحانات الثانوية عن العام الماضي

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
«الصحة» تُصدر تحذيرات وقائية تزامناً مع ارتفاع الحرارة واقتراب فصل الصيف
متحدث الوزراء: تأجيل افتتاح المتحف المصرى الكبير لإخراج الفاعلية بشكل أفضل
متحدث التعليم: لا اختلافات في مواصفات امتحانات الثانوية عن العام الماضي
وزير التموين: الاحتياطى الاستراتيجى من السلع آمن لأكثر من 6 أشهر
غلق كلى بطريق الواحات لتركيب كمرة معدنية بكوبرى زويل ضمن مشروع الأتوبيس الترددى
فتح باب التظلمات على نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية غدا
اتحاد العمال: مؤتمر العمل الدولي يمهد لاعتماد أول اتفاقية لتنظيم اقتصاد المنصات
غدا.. بدء صرف مساعدات تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية عن شهر يونيو
مواصفات امتحان الدين للثانوية العامة 2025.. 25 سؤالا اختياريا "فيديو"
غرفة عمليات امتحانات الثانوية تبدأ عملها بمشاركة فريق مكافحة الغش
تعليم القاهرة: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال أيام
محافظة القاهرة: التقدم لرياض الأطفال ممتد حتى 30 يونيو
وزير التموين: توافر كامل للسلع الأساسية ومدد الكفاية تفوق 6 أشهر
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى محافظة الجيزة
وزير الصحة يعتمد خطة التأمين الإسعافية تزامنًا مع بدء امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف يقرر البدء فورا فى إجراءات التعاقد مع مستوفى شروط مسابقتى 2023
وزارة التعليم العالى: إطلاق سلسلة "صحتك فى الصيف" للتوعية الصحية
التعليم العالى: "الوافدين" تنظم احتفالية تخرج لطلاب المركز الثقافى المصرى
وزارة الصحة تعلن خطة الوصول لصفر "جذام": بمجرد بدء العلاج لا ينقل المريض العدوى
وزيرة البيئة تبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبى مستجدات معاهدة الحد من التلوث البلاستيكى
محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى 2025 بعد قليل
كامل الوزير يتفقد جاهزية الأتوبيس الترددى والمترو لافتتاح المتحف المصرى الكبير
وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع توسعة وتطوير الكورنيش
محافظ القاهرة: مشروع تطوير القاهرة التاريخية يستهدف تكوين مقصد سياحي جديد
الأهلى يتعادل سلبيا مع إنتر ميامى فى ضربة البداية بكأس العالم للأندية.. صور الأحد، 15 يونيو 2025 05:09 ص
الأهلى يدفع بـ"الشحات وطاهر" بدلا من تريزيجيه وبن رمضان أمام إنتر ميامى الأحد، 15 يونيو 2025 04:41 ص
انطلاق الشوط الثانى من مباراة الأهلى وإنتر ميامى فى كأس العالم للأندية.. صور الأحد، 15 يونيو 2025 04:13 ص
الشوط الأول.. تعادل سلبى بين الأهلى وإنتر ميامى فى افتتاح كأس العالم للأندية.. صور الأحد، 15 يونيو 2025 03:56 ص
30 دقيقة.. الأهلى يبحث عن الهدف الأول أمام إنتر ميامى فى كأس العالم للأندية الأحد، 15 يونيو 2025 03:41 ص
هدف ملغى للأهلى أمام إنتر ميامى بتوقيع وسام أبو على.. صور الأحد، 15 يونيو 2025 03:40 ص
15 دقيقة.. تعادل سلبى بين الأهلى وإنتر ميامى فى افتتاح كأس العالم للأندية الأحد، 15 يونيو 2025 03:31 ص
إصابة إمام عاشور وخروجه باكيا.. ونزول زيزو فى مباراة الأهلى وإنتر ميامى "صور" الأحد، 15 يونيو 2025 03:24 ص
انطلاق مباراة الأهلى وإنتر ميامى فى افتتاح كأس العالم للأندية الأحد، 15 يونيو 2025 03:06 ص
حفل افتتاح رائع لكأس العالم الأندية قبل لقاء الأهلى ضد إنتر ميامى.. صور الأحد، 15 يونيو 2025 03:02 ص
خالد سليم ومحمد فراج وكيلاني وعليش يشجعون الأهلي في أمريكا.. صور الأحد، 15 يونيو 2025 02:42 ص
هجوم إيرانى موسع بالمسيرات وصفارات الإنذار تدوى شمال إسرائيل.. صور الأحد، 15 يونيو 2025 02:45 ص
ميسي
وسواريز يقودان هجوم إنتر ميامى ضد الأهلى بافتتاح كأس العالم للأندية الأحد، 15 يونيو 2025 02:11 ص
طاهر والعش خارج التشكيل الأساسى لمواجهة إنتر ميامى بجوار زيزو وبن شرقى الأحد، 15 يونيو 2025 02:00 ص
الأهلى ضد إنتر ميامى.. وصول ميسى ورفاقه لملعب افتتاح مونديال الأندية "صور" الأحد، 15 يونيو 2025 01:53 ص
الأهلي والزمالك "ايد واحدة" قبل ضربة البداية بمونديال الأندية.. صور الأحد، 15 يونيو 2025 01:47 ص
ملعب "هارد روك" جاهز لمواجهة الأهلى ضد إنتر ميامى.. فيديو وصور الأحد، 15 يونيو 2025 01:20 ص
بايرن ميونخ في نزهة ضد أوكلاند سيتي بمونديال الأندية الأحد، 15 يونيو 2025 06:00 ص
"أسوشيتيد برس": تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران يهدد برفع الضغوط على الأسعار العالمية الأحد، 15 يونيو 2025 06:00 ص
مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الأحد 15- 6- 2025 الأحد، 15 يونيو 2025 06:00 ص
الأهلي ينتقل إلى مدينة نيو جيرسي الأمريكية لمواجهة بالميراس بمونديال الأندية الأحد، 15 يونيو 2025 05:56 ص
صحيفة برازيلية تحذر بالميراس من خطورة الأهلى: خصم لا يستهان به الأحد، 15 يونيو 2025 05:51 ص
موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بالميراس البرازيلي فى كأس العالم للأندية الأحد، 15 يونيو 2025 05:50 ص
وسام أبو علي: حزين لعدم الفوز أمام إنتر ميامي.. والأهلي أهدر 3 أهداف الأحد، 15 يونيو 2025 05:43 ص
ماسكيرانو: فخور باللاعبين بعد التعادل مع الأهلى.. وقاتلنا حتى النهاية الأحد، 15 يونيو 2025 05:36 ص
اعرف التشخيص المبدئي لإصابة إمام عاشور بعد مغادرة مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأحد، 15 يونيو 2025 05:29 ص
تقديرات بوجود 35 مفقودا فى موقع سقوط صاروخ إيرانى فى بات يام.. صور الأحد، 15 يونيو 2025 05:22 ص
أوستارى حارس إنتر ميامى يحصد جائزة الأفضل بعد تألقه أمام الأهلى الأحد، 15 يونيو 2025 05:19 ص
3 قتلى و136 مصابا وإعلان بات يام موقع كثير الإصابات.. صور الأحد، 15 يونيو 2025 05:17 ص
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