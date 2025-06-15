أخبار × 24 ساعة.. التعليم: لا اختلافات في مواصفات امتحانات الثانوية عن العام الماضي

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الأحد، 15 يونيو 2025 12:00 ص

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

«الصحة» تُصدر تحذيرات وقائية تزامناً مع ارتفاع الحرارة واقتراب فصل الصيف

متحدث الوزراء: تأجيل افتتاح المتحف المصرى الكبير لإخراج الفاعلية بشكل أفضل

متحدث التعليم: لا اختلافات في مواصفات امتحانات الثانوية عن العام الماضي

وزير التموين: الاحتياطى الاستراتيجى من السلع آمن لأكثر من 6 أشهر

غلق كلى بطريق الواحات لتركيب كمرة معدنية بكوبرى زويل ضمن مشروع الأتوبيس الترددى

فتح باب التظلمات على نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية غدا

اتحاد العمال: مؤتمر العمل الدولي يمهد لاعتماد أول اتفاقية لتنظيم اقتصاد المنصات

غدا.. بدء صرف مساعدات تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية عن شهر يونيو

مواصفات امتحان الدين للثانوية العامة 2025.. 25 سؤالا اختياريا "فيديو"

غرفة عمليات امتحانات الثانوية تبدأ عملها بمشاركة فريق مكافحة الغش

تعليم القاهرة: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال أيام

محافظة القاهرة: التقدم لرياض الأطفال ممتد حتى 30 يونيو

وزير التموين: توافر كامل للسلع الأساسية ومدد الكفاية تفوق 6 أشهر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى محافظة الجيزة

وزير الصحة يعتمد خطة التأمين الإسعافية تزامنًا مع بدء امتحانات الثانوية العامة

وزير الأوقاف يقرر البدء فورا فى إجراءات التعاقد مع مستوفى شروط مسابقتى 2023

وزارة التعليم العالى: إطلاق سلسلة "صحتك فى الصيف" للتوعية الصحية

التعليم العالى: "الوافدين" تنظم احتفالية تخرج لطلاب المركز الثقافى المصرى

وزارة الصحة تعلن خطة الوصول لصفر "جذام": بمجرد بدء العلاج لا ينقل المريض العدوى

وزيرة البيئة تبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبى مستجدات معاهدة الحد من التلوث البلاستيكى

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى 2025 بعد قليل

كامل الوزير يتفقد جاهزية الأتوبيس الترددى والمترو لافتتاح المتحف المصرى الكبير

وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع توسعة وتطوير الكورنيش

محافظ القاهرة: مشروع تطوير القاهرة التاريخية يستهدف تكوين مقصد سياحي جديد