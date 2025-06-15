شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يشن هجمات على طهران تزامنا مع هجوم إيرانى على تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش يشن هجمات على أهداف عسكرية فى طهران بالتوازي مع دوي صفارات الإنذار في إسرائيل بسبب الصواريخ الإيرانية.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت " تقرير أولي عن سقوط صواريخ في مدينتي حيفا وطمرة".
وأكد التلفزيون الإيرانى أن القوات الجوية للحرس الثوري تشن هجوما مركبا على إسرائيل بالصواريخ الباليستية والمسيرات.
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