القاهرة - سامية سيد - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش يشن هجمات على أهداف عسكرية فى طهران بالتوازي مع دوي صفارات الإنذار في إسرائيل بسبب الصواريخ الإيرانية.

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يشن هجمات على طهران تزامنا مع هجوم إيرانى على تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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