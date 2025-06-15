شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ تجاه إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلى رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل ومنظومات الدفاع تعمل على اعتراضها.

يذكرأن، أعلن التلفزيون الرسمى الإيرانى أن الجيش الإيرانى ستوجه هجمات عنيفة ومدمرة على إسرائيل اليوم.

وطلب الجيش الإسرائيلى من السكان فى أنحاء إسرائيل البقاء بالقرب من الملاجئ، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.