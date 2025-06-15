شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يدعو أمريكا لمنع طائرات إسرائيل من استخدام مجاله الجوى فى ضرب إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا العراق اليوم السبت الولايات المتحدة إلى منع الطائرات الإسرائيلية من استخدام الأجواء العراقية لشن هجمات على إيران، مستندا إلى الاتفاقات الثنائية والقانون الدولى.

وقال المتحدث العسكري صباح النعمان في بيان “الحكومة العراقية تطالب الولايات المتحدة بتحمل مسؤوليتها وفقا للاتفاقيات المبرمة بين البلدين، والأعراف والمواثيق الدولية، بما يؤدي إلى منع طائرات الكيان الصهيوني من تكرار اختراق الأجواء العراقية وتنفيذ الاعتداءات”.

وأعلن العراق، أمس الجمعة، رفع شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل التي اتهمها باستخدام أجوائه في ضرب إيران، بينما وصفه بأنه “تجاوز لأحكام القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة”.

وأدانت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، “قيام الكيان الإسرائيلي بخرق الأجواء العراقية واستخدامها في تنفيذ اعتداءات عسكرية بالمنطقة”.

وأضافت أن “هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق وتجاوزا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وطالبت “مجلس الأمن باستخدام صلاحياته لردع الكيان الإسرائيلي ومنعه من تكرار مثل هذه الانتهاكات، وضمان احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها”.

كما أعلن العراق، فجر أمس، إغلاق مجاله الجوي وتعليق حركة الطيران في كلّ أنحاء البلاد، بعدما أعلنت إسرائيل أنّها شنّت غارات جوية ضد مواقع نووية وعسكرية في إيران.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية أن 3 صواريخ وقعت منذ الفجر في العراق، أحدها في محافظة ديالى (وسط) لم ينفجر، فيما تسبب الاثنان الآخران في محافظة ذي قار (جنوب) بحفرة عمقها 4 أمتار.