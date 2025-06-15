شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان وعدة إصابات إثر القصف الصاروخى الإيرانى الأخير على شمال إسرائيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل شخصين وأصيب عدة أشخاص إثر القصف الصاروخى الإيرانى الأخير على شمال إسرائيل.



الصواريخ الإيرانية فى سماء مدينة نابلس فى الطريق الى تل أبيب

وأكدت وسائل إعلام عبرية ، انهيار مبان بشكل كامل فى تل أبيب جراء سقوط صواريخ إيرانية، وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش يشن هجمات على أهداف عسكرية فى طهران بالتوازي مع دوي صفارات الإنذار في إسرائيل بسبب الصواريخ الإيرانية.



صواريخ إيران فى سماء إسرائيل

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت " تقرير أولي عن سقوط صواريخ في مدينتي حيفا وطمرة".

وأكد التلفزيون الإيرانى أن القوات الجوية للحرس الثوري تشن هجوما مركبا على إسرائيل بالصواريخ الباليستية والمسيرات.