شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية زيادة إنتاجية محصول العنب والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 يونيو 2025 06:00 ص

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر يونيو.



تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم العمليات الزراعية لمحصول العنب

1- التخلص من الحشائش.

2-فحص العناقيد التي قاربت على النضج لاكتشاف جعل الخوخ مبكرا وعلاجه .

حدد معهد البساتين برنامج تسميد العنب متمثلا في استخدام الأسمدة الورقية وذلك كما يلي: (300جم يوريا+300جم حديد مخلبي+100 جم منجنيز مخلبي+100 جم زنك مخلبي/600 لتر ماء)، ويضاف إليه 100جم بوركس في حاله ري الأشجار من الترع وتكرر الرشة بعد شهر

ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 8 لتر/ يوم.

السنة الثانية 16 لتر/ يوم.

السنة الثالثة 28:24 لتر/ يوم.

السنة الرابعة 32 لتر/ يوم .

رابعا: برنامج المكافحة

1-مقاومة البياض الدقيقي مع الرش الوقائي للبياض ألزغبي وذلك بــاوكسي كلور نحاس 300جم /100لتر ماء أو مانكوبر 150جم /100لتر ماء أو دياثين م 45 بتركيز 250جم /100 لتر ماء أو كومابروب بتركيز 250جم /100لتر ماء او كوسيد 101 بتركيز 250جم /100لتر ماء او كوبرس محلي بتركيز 250جم /100لتر ماء

2- متابعة مكافحة دودة ثمار العنب.

3-مكافحة كل من (الجاسيد –التربس – الأكاروس).

4-علاج جعل الخوخ بالطعم السام المكون من (رده +عسل اسود +لانيت )والذي يوضع في المسافات بين الخطوط وقريبا من الأشجار.

