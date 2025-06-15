شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل بعيد الرسل 12 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 يونيو 2025 03:00 ص

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للاحتفال بعيد الرسل 2025 عيد القديسين بطرس وبولس الرسول"، وذلك بعد صوم بدأ في يونيو 2025 ويستمر حتى 12 يوليو 2025

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صلوات قداس عيد الرسل 2025 بمقر مطرانياتهم بالإيبارشيات المختلفة.

ويعد عيد الرسل 2025 أحد الأعياد غير السيدية تحتفل به الكنيسة سنويا يوم 12 يوليو.

ويأتي عيد الرسل بعد صوم الرسل الذي يعد أقدم صوم عرفته الكنيسة حيث يعد أول صوم صامته الكنيسة بعد أن أوصى المسيح تلاميذه.

وتصلي خلاله الكنيسة طقس اللقان والذي يقام ثلاث مرات في السنة فقط في الكنيسة هم عيد الرسل، عيد الغطاس، خميس العهد.

وحدد البابا خريستوذولوس، البطريرك الـ66 من بطاركة الكنيسة، أن يبدأ صوم الرسل في اليوم التالي لعيد العنصرة وينتهي في يوم عيد استشهاد القديسين بولس وبطرس الرسول ما يعرف بـ«عيد الرسل»، وذلك في القرن الـ11، وفقًا للتاريخ الكنسي.