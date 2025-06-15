شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: الفترة المقبلة تشهد توفيرا لعدد من اللقاحات سيتم تصنيعها محليا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم الصناعة الوطنية وتطوير قطاع اللقاحات الحيوية، والعمل على توطين أحدث اللقاحات وفتح أسواق تصديرية جديدة، مشيرا إلى التزام الهيئة بتقديم الدعم الفني اللازم، بما يضمن مطابقة المستحضرات للمعايير المعتمدة محلياً ودولياً، ويُعزز من فرص توطين صناعة اللقاحات وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وقال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية في تصريحات لليوم السابع، إن توطين صناعة اللقاحات في مصر يجعلها مركزا إقليميا لتصنيعها، مشيرا إلى أن شركة فاكسيرا تمثل ذراع الدولة في توطين صناعة اللقاحات، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توفيرا لعدد من اللقاحات التي سيتم تصنيعها محليا، مؤكدا استمرار هيئة الدواء المصرية في دعم الشركات الجادة وتوفير البيئة التنظيمية المناسبة التي تساهم في الارتقاء بجودة الصناعات الدوائية في مصر، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والكفاءة والشفافية.

وأوضح رئيس هيئة الدواء، دعم وجهود توطين صناعة الدواء لتحقيق الأهداف المرجوة فيما يتعلق بتطوير صناعة الدواء داخل السوق المصري، وتوفير الدواء بأعلى كفاءة وجودة للمريض بأسعار مناسبة، لافتا إلى أهمية التعاون مع شركات الدواء المحلية لتعميق توطين الصناعة، مشيرًا إلى قيام الدولة المصرية بتسهيل الإجراءات لكل قواعد تسجيل الأدوية المبتكرة، ووضع الحلول التطبيقية للتحديات التي تواجه من يرغب في تصنيع الدواء محليًا.