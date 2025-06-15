شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15-6-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأحد، 15 يونيو 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد 15 يونيو فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:07 ص
موعد صلاة الظهر 12:55 ص
موعد صلاة العصر 31: 4
موعد صلاة المغرب 7:58 م
موعد صلاة العشاء 9:31
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:07 ص
موعد صلاة الظهر 1:01
موعد صلاة العصر 4:39
موعد صلاة المغرب 8:06 م
موعد صلاة العشاء 9:41 م.
وقت صلاة الفجر 4:01
موعد صلاة الظهر 12:52 م
موعد صلاة العصر 4:29 م
موعد صلاة المغرب 7:55 م
موعد صلاة العشاء 9:29 م.
وقت صلاة الفجر 4:04
وقت صلاة الظهر 12:43
موعد صلاة العصر 4:13 م
وقت صلاة المغرب 7:40 م
وقت صلاة العشاء 9:11 م.
وقت صلاة الفجر 4:24 ص
موعد صلاة الظهر 12:49 ص
موعد صلاة العصر 08: 4
موعد صلاة المغرب 7:37 م
موعد صلاة العشاء 9:02
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