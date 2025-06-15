شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: "حياة كريمة" أعظم مشروع فى تاريخ مصر ويمس جميع المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن مشروع "حياة كريمة" هو الأعظم فى تاريخ مصر، لأنه يمس كل محافظات وقرى ونجوع وكفور مصر، أى يمس الإنسان الموجود على كل شبر فى أرض مصر.

وأضاف خالد عبد الغفار، خلال تصريحات خاصة لقناة إكسترا نيوز، أن اهتمام الدولة بمشروع حياة كريمة سواء فى مرحلته الأولى أو الثانية وجزء كبير من الدعم المخصص له متوجه إلى دعم وتطوير وإنشاء جديد للمستشفيات من أجل منظومة التأمين الصحى الشامل.

ولفت خالد عبد الغفار إلى أن الدولة لديها 5400 وحدة رعاية أساسية، وعدد كبير من المستشفيات، ونعمل وفق ضوابط لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بجميع المحافظات، موضحا أن التحدى الكبير الذى نواجهه هو عدد المستشفيات وعدد المواطنين والخدمات الصحية التى تتماشى مع الضوابط الخاصة بتطوير منظومة التأمين الصحى الشامل.



