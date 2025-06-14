شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: نتنياهو ووزراء بحكومته يختبئون تحت الأرض في مقر إدارة الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن بنيامين نتنياهو ووزراء بحكومته يختبئون تحت الأرض في مقر لإدارة الحرب حاليا.

وما زالت إسرائيل تتكتم على حجم الخسائر جراء الضربة الإيرانية، حيث دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي السكان إلى عدم نشر أو مشاركة مواقع وفيديوهات عن أماكن سقوط الصواريخ الإيرانية.

السبت، استيقظ الإسرائيليون على حالة من الصدمة، بعد أن شوهد العشرات من المنازل مدمرة في مدينة ريشون ليتسيون جنوب تل أبيب، فضلا عن مقتل 3 وإصابة نحو 100 آخرين، إثر القصف الصاروخي الإيراني الذى جاء ردا على هجمات تل أبيب الأخيرة على طهران.

