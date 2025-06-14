شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الإيرانية تمنع تقدم مدمرة بريطانية نحو مياه الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت البحرية الإيرانية إنها رصدت الليلة الماضية مدمرة بريطانية دخلت شمال المحيط الهندي لإرشاد صواريخ إسرائيل.

وأكدت البحرية الإيرانية أن طائراتها المسيرة منعت تقدم المدمرة البريطانية نحو مياه الخليج وأجبرتها على تغيير مسارها.

وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران، قائلا "ستشاهدون قريبا طائرات سلاح الجو الإسرائيلي في أجواء طهران تضرب كل موقع وهدف تابع للنظام"، مشددا على أن تل أبيب لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووى، وفق تعبيره.

وأكد استهداف الفريق القيادي للعلماء الذى يقود المشروع النووى، مضيفا "لا أستطيع الخوض فى تفاصيل أكثر".

وتابع، أن إسرائيل حققت إنجازات وضربت موقع التخصيب الرئيسى فى إيران ضربة قاصمة، وفق وصفه.

كما قال إن هدف العملية الإسرائيلية هو "إحباط تهديد مزدوج من جانب إيران يتمثل في السلاح النووي والصواريخ الباليستية".