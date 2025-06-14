شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: الاحتياطى الاستراتيجى من السلع آمن لأكثر من 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة انتهجت التعاون مع القطاع الخاص والإتاحة للسلع وتنويع المناشئ، والتنسيق مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية، ويأتى تنويع المناشئ من خلال استيراد الأقماح وكل ما تحتاجه الدولة.

وأضاف شريف فاروق، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الدولة تستورد الأقماح من 22 دولة وتتمتع بعلاقات متميزة مع كل دول العالم والدول المصدرة للحبوب وغيرها من السلع، فضلا عن الإتاحة والإيمان التام بآليات السوق الحر.

ولفت شريف فاروق إلى أن "سوق اليوم الواحد" بدأ من نوفمبر الماضى بسوق واحد ثم تطور لخمس أسواق فى القاهرة، ثم حضر اتحاد الغرف افتتاح سوق فى الإسكندرية، ووصلنا لـ 300 سوق يوم واحد فى جميع المحافظات، وكل المحافظين تعاونوا مع الغرف التجارية لإنشاء سوق اليوم الواحد.

تابع وزير التموين، "سوق اليوم الواحد" يقلل سلاسل الإمداد ويسمح بعدم زيادة الأسعار على السلع، ويسمح لصغار المزارعين بعرض منتجه، كما تم طرح من 20 مايو المرحلة الثانية من سوق اليوم الواحد وصلت لـ 260 يوم واحد بجميع المحافظات.

أكد وزير التموين، الاحتياطى الاستراتيجى آمن يفوق الـ 6 أشهر فى معظم السلع، ويصل لنسبة مضاعفة من الـ 6 أشهر، والقدرة على مضاعفة هذه الأرقام.