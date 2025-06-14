شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصرى: تنظيم حملات توعوية لحث المواطنين على التبرع بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الهلال الأحمر المصري باليوم العالمي للمتبرعين 2025، والذي يحل في الـ 14 من يونيو كل عام؛ للتعبير عن الامتنان للمتبرعين بالدم تطوعًا ودون مقابل لمساهمتهم في إنقاذ الأرواح وذلك تحت شعار "تبرع بالدم.. امنح الأمل: معًا ننقذ الأرواح"

وفي هذا الإطار، نظم الهلال الأحمر المصري، عدد من الفعاليات اليوم، لتوعية المواطنين بالحاجة الماسة للتبرع بالدم والبلازما وتأثيرها على حياة المرضى، وتشجيع المتبرعين الجدد والحاليين على التبرع مما يساعد على ضمان إمدادات الدم المستقرة والكافي، تسليط وكذلك الضوء على التأثير الإيجابي للمتبرعين بالدم على صحة ورفاهية الآخرين وتعزيز قيم التضامن والرحمة والمجتمع.

قامت فرق الهلال الأحمر المصري، بتنظيم حملات للتبرع بالدم في أماكن التجمعات العامة، وتنفيذ عدد من الفعاليات في بنوك الدم التابعة للهلال الأحمر المصري؛ لتشجيع المتطوعين على التبرع بالدم، وتقديم دعم نفسي لمرضى الثلاسيميا والهيموفيليا الذين يجري نقل دم لهم بصفة دائمة ببنك الدم .

وشارك الهلال الأحمر المصري في فعاليات "يوم القلب السليم "، والتي أقيمت في مركز شباب الجزيرة، حيث قامت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ بتقديم خدمات الإسعافات الأولية اللازمة للمشاركين في الماراثون الرياضي، بالإضافة إلى سيارة مجهزة على أعلى مستوى لحث المشاركين على التبرع، وتنظيم عدد من اللقاءات التوعوية لتشجيع المواطنين على تبني أسلوب حياة صحية سليمة.

يذكر أن، الهلال الأحمر المصري بدأ في إنشاء بنوك الدم منذ أكثر من خمسين عامًا تزامنًا مع حرب أكتوبر سنة 1973، ويمتلك 5 بنوك للدم في محافظات القاهرة، الاسكندرية، طنطا، قنا، دمنهور، ومن المستهدف أن نصل إلى 10 فروع في نهاية العام الجاري 2025.

وتهدف بنوك الدم التابعة للهلال الأحمر المصري، إلى دعم دور مؤسسات الدولة الصحية المختلفة في ضمان مأمونية الدم وتوفير أكياس الدم ومشتقاته وفق أعلى معايير الجودة للحالات التي تتطلب نقل الدم.

وتعمل بنوك دم الهلال الأحمر المصري في إطار الإجراءات والضوابط والمعايير الصحية التي تضعها وزارة الصحة المصرية، فضلًا عن الالتزام بمعايير السلامة والجودة العالمية المطلوبة، هادفة إلى توفير ما يزيد عن 200 ألف كيس دم ومشتقاته سنويًّا؛ لتلبية الاحتياجات المتجددة لنقل الدم سواء للمرضى أو في الحالات الطارئة بصفته جهاز مساند للدولة في الأزمات.



الهلال الأحمر المصرى ينظم حملات توعوية



الهلال الأحمر المصرى ينظم حملات توعوية