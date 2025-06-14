خبير تربوي: نظام التعليم الحالي لا يعتمد على الحفظ بل على الفهم والتحليل

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قال د. تامر شوقي، الخبير التربوي، إن نظام التعليم الحالي لا يعتمد على الحفظ، بل على الفهم والتحليل، مؤكدًا: "لا يمكن للطالب أن يحصل على درجات عالية بالاعتماد على التلقين فقط، بل لا بد من امتلاك مهارات حقيقية في الفهم والتحليل، لأن الامتحانات أصبحت تقيس مستوى الفهم وليس الحفظ".

وأوضح خلال استضافته عبر برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان مني عبدالغني وإيمان عز الدين أن ما يحدد أداء الطالب ليس فقط ما يذاكره خلال أيام الامتحانات، بل تراكم معرفي يمتد منذ بداية المرحلة التعليمية. ودعا أولياء الأمور إلى التعامل مع أبنائهم بأساليب تربوية قائمة على الدعم الإيجابي، قائلاً: "لابد أن نتحدث عن الامتحانات بلغة إيجابية، لا نخوف ولادنا، ولا نرفع سقف التوقعات بشكل يحطهم تحت ضغط نفسي".

وأضاف أنه من الخطأ مقارنة طالب بآخر، لأن طبيعة التحصيل تختلف من شخص لآخر، وأن هناك طلاب يفضلون المذاكرة بالرؤية وآخرون بالسمع. موضحًا: "فيه طالب ممكن يذاكر ٥ أو ٦ ساعات، وطالب تاني يذاكر ساعة واحدة بس ويفهم كل حاجة وده لأن كل طالب له أسلوب".

وصرح أنه لا يجوز في كل الأحوال، سواء كان الابن متفوق أو غير ذلك، السهر، قائلًا: "ما ينفعش نسهر لازم الجسم والعقل لازم يرتاحوا"، مشيرًا إلى أهمية حل النماذج الاسترشادية أكثر من مجرد المراجعة، قائلاً: الطالب لما يحل نماذج استرشادية كتير، هيعدي الامتحانات بسهولة لأن فيها 600 فكرة، لما يتدرب عليها، هيعرف نقاط قوته وضعفه ويشتغل عليهم".