شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن: توزيع 2.5 مليون وجبة خلال ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أنه بالشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، تم توزيع ما يقرب من 2.5 مليون وجبة خلال الأيام الأولى من شهر ذى الحجة ووقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الوزارة أنه تم توزيع تلك الوجبات على مختلف محافظات الجمهورية، حيث استهدفت الفئات الأكثر احتياجا، وتم توزيع الوجبات من خلال فريق من المتطوعين فى صورة تعكس التكافل المجتمعى والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى والدولة عن طريق حملات طرق الأبواب متنقلين من منزل إلى آخر لتوزيع الوجبات على الأسر الأكثر احتياجا.

ووجهت وزارة التضامن الاجتماعى الشكر لمؤسسات المجتمع المدنى المشاركة فى مبادرة ومسابقة " أهل الخير" خلال تلك الفترة تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وكافة المؤسسات المشاركة فى تلك المبادرة.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى كانت قد أعلنت بالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، عن بدء المرحلة الثانية من مسابقة “أهل الخير” لاختيار حملات الإطعام الأكثر تأثيرًا، والتى تستمر حتى ليلة رمضان المقبل.

ودعت الوزارة جميع الجهات المعنية بالإطعام من المؤسسات الأهلية، الجمعيات، المبادرات الجماعية والفردية إلى تسجيل مشاركاتها من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للمسابقة، وذلك ضمن جهود تعزيز التكافل المجتمعى وترسيخ قيم العطاء.