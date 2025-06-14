شكرا لقرائتكم خبر عن بزشكيان: إذا تجرأت إسرائيل على تكرار عدوانها فستواجه ردا أشد وأقوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن إسرائيل إذا تجرأت على تكرار عدوانها فستواجه ردا أشد وأقوى من جانب الجيش الإيراني، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن إيران لو لم تتمكن من الدفاع عن لشهدت اعتداءات إسرائيل على أرضها وشعبها يوميًا، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وما زالت إسرائيل تتكتم على حجم الخسائر جراء الضربة الإيرانية، حيث دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي السكان إلى عدم نشر أو مشاركة مواقع وفيديوهات عن أماكن سقوط الصواريخ الإيرانية.

والسبت، استيقظ الإسرائيليون على حالة من الصدمة، بعد أن شوهد العشرات من المنازل مدمرة في مدينة ريشون ليتسيون جنوب تل أبيب، فضلا عن مقتل 3 وإصابة نحو 100 آخرين، إثر القصف الصاروخي الإيراني الذى جاء ردا على هجمات تل أبيب الأخيرة على طهران.

