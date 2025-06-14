شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التعليم: لا اختلافات في مواصفات امتحانات الثانوية عن العام الماضي والان مع تفاصيل الخبر

أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن 768 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة وسط استعدادات مكثفة، مضيفا: "في استعدادات مكثفة تمت على مدار الفترة الماضية واجراءات أكثر تنظيما ومكثفة لضمان نجاح العملية الامتحانية".

وأضاف شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، أن هناك إجراءات سواء من الناحية التنظيمية أو نظام الامتحان وزيادة أفراد الأمن ودقة التفتيش ومتابعة ميدانية لعدم وجود أي محاولات للتحايل على الإجراءات، مشددًا: "كثفنا التوعية للطلاب عن الإجراءات المتعلقة بعدم دخول أي أجهزة إلكترونية".

وأشار متحدث وزارة التربية والتعليم، إلى أن ضبط حالات الغش سيواجه بإجراءات قانونية شديدة وكل مخالفة لها عقوبة والمسؤولية مشتركة بين الوزارة وأولياء الأمور، وأن نظام الامتحانات لا يوجد فيه اي اختلاف عن العام الماضي، متابعا: "مفيش اختلافات عن مواصفات الامتحانات خلال العام الماضي".

