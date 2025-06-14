شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: لن يكون هناك أى تأثير سلبى على الاحتياجات الأساسية للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه مع ربط الثلاث سفن البترولية التى تم التعاقد معها بالموانئ المصرية سيكون لدينا القدرة على ضخ ضعف كمية الغاز الذى كنا نضخه العام الماضى.

وأضاف محمد الحمصانى خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن الثلاث سفن ستنجح فى توفير 2250 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز مقارنة بالعام الماضى كان لدينا 1000 فقط.

ولفت محمد الحمصانى إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية كان لديها خطة طوارئ واضطرت أن تقطع بصورة مؤقتة إمدادات الغاز عن بعض القطاعات الصناعية، ومع ربط السفن الخاصة بتغيير الغاز بالشبكة القومية سيكون لدينا القدرة على ضخ الغاز لكافة القطاعات، كى نتجنب التأثير على إمدادات الغاز على محطات الكهرباء.

تابع الحمصانى، نعمل على مدار الساعة للتعامل مع أى أخبار والعمل بكل شفافية على نشر الأخبار المتاحة لدينا، كما يقوم المركز الإعلامى بمجلس الوزراء برصد أى إشاعات والرد عليها بصورة فورية وبكل شفافية، وهناك جهود من الحكومة منذ عدة أشهر لتحسب لأى تطورات سلبية فى المنطقة وتوفير احتياجات الدولة من السلع الغذائية والاستراتيجية، ولن يكون هناك أى تأثيرات سلبية على الاحتياجات الأساسية للمواطن.