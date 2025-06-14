شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة يعيد بناء منطقة جرجس والعسال بشبرا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن تطوير منطقة عزبة جرجس والعسال بحى شبرا، تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإعادة تطوير وتأهيل المناطق غير الآمنة وغير المخططة.

وأوضح محافظ القاهرة لـ الخليج 365، أن أعمال تطوير المنطقة تتم بنظام إعادة البناء مرة أخرى، حيث يتم هدم العقارات ذات الخطورة الداهمة بالمنطقة، حفاظا على سلامة الأسر المقيمة بها، وإعادة إنشاءها مرة أخرى بنظام الهيكل الخرساني قبل إعادتهم إليها.

وأضاف المحافظ، أنه يتم تجديد شبكة المرافق بالكامل وتطوير الطرق والانارة فى المنطقة المحيطة ، لتقديم أفضل الخدمات للسكان بالمنطقة بشكل عام، مشيرًا إلى أن القضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة من أهم المشروعات التي تبرز اهتمام الدولة بالمواطن.