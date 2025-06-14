شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. وسندمر قدراتها الصاروخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة الاحتلال، إن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد أن إيران تمتلك 20 ألف صاروخ باليستي، مشيرًا إلى أن بلاده اتخذت إجراءات لتدمير قدراتها الصاروخية.

فيما لا زالت إسرائيل تتكتم على حجم الخسائر جراء الضربة الإيرانية، حيث دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي السكان إلى عدم نشر أو مشاركة مواقع وفيديوهات عن أماكن سقوط الصواريخ الإيرانية.



والسبت، استيقظ الإسرائيليون على حالة من الصدمة، بعد أن شوهد العشرات من المنازل مدمرة في مدينة ريشون ليتسيون جنوب تل أبيب، فضلا عن مقتل 3 وإصابة نحو 100 آخرين، إثر القصف الصاروخي الإيراني الذى جاء ردا على هجمات تل أبيب الأخيرة على طهران.

