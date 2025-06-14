شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إعلان نتيجة الإعدادية بالجيزة للطلاب مجانًا رغم اعتماد المحافظ والان مع تفاصيل الخبر

رغم اعتماد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار لنتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بنسبة نجاح 87.46%، إلا أن مديرية التربية والتعليم بقيادة سعيد عطية تأخرت فى إعلان النتيجة للطلاب عبر موقعها الرسمى، حيث أكدت مصادر مسئولة أنه سيتم إتاحة الاستعلام على نتائج الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الجيزة بـ 24 ساعة من إعلان النتيجة، وذلك التزاما بالاتفاق المبرم بين المديرية والشركة المسئولة عن إتاحة النتيجة للطلاب.

وكشف أولياء أمور طلاب بالصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة عن حصولهم على النتيجة بعد دفع مبلغ مالى قدره 25 جنيها، مطالبين بتوفير النتيجة للطلاب فى المدارس وعبر موقع المديرية الرسمى.

واعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت 87.46%، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 205.038 طالبًا وطالبة، حضر منهم 203.335 ونجح 177.842 طالبًا وطالبة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية بلغ 438 طالبًا وطالبة وتصدّرت إدارات: العجوزة، والهرم، والشيخ زايد، والصف، والدقي، والوراق، وشمال الجيزة، والعياط، وأكتوبر، وكرداسة، وحدائق أكتوبر، ومنشأة القناطر، وأطفيح، نسب النجاح الأعلى على مستوى المحافظة.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت 95.31% ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 100%، بالإضافة إلى نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 95.10%.

وأعرب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق، كما وجّه الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع التعليم تقديرًا لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي.