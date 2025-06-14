شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تعلن توقف المحادثات بين إيران وواشنطن: جولة غدًا لن تعقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدى أن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة التي كان مقررا إجراؤها بمسقط غدا الأحد لن تنعقد، مضيفا أن الدبلوماسية والحوار هما السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.

فى سياق منفصل، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مسؤولين عسكريين إن سلاح الجو الإسرائيلي لم يتمكن بعد من ضرب كل المنشآت النووية الإيرانية، فى ظل تواصل الضربات المتوقع أن تستمر لأيام.

وأضاف المسئولون أن جهود الجيش ستستمر لإضعاف منظومة الصواريخ الباليستية في إيران.

كما نقلت الصحيفة عن سلاح الجو الإسرائيلى أن "العملية ضد إيران تتقدم جيدا وفقا للخطة ونستعد لمزيد من التصعيد"، مضيفا أن المقاتلات الإسرائيلية تستطيع الآن التحليق فوق طهران، مشددا على أهمية ذلك.

وأفاد سلاح الجو الإسرائيلي بأن قدرة إيران على إطلاق الصواريخ ستتراجع تدريجيا مع مرور الوقت.