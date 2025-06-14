شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: الأيام المقبلة صعبة وندعو للالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن جيش الاحتلال قال إن الأيام المقبلة صعبة، ووجه دعوة لمواطنيه الإسرائيليين مشددًا على ضرورة الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.

ونقلت إسرائيل كل أسطولها من الطائرات المدنية التابعة لشركات الطيران الإسرائيلية الأربع من إسرائيل إلى دول أخرى، خوفاً من التعرض للإصابة بالصواريخ.

وشنت إسرائيل سلسلة غارات جوية وجوية-سيبرانية استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية حساسة في عمق الأراضي الإيرانية.

وشملت العملية منشآت نطنز وأراك وفوردو النووية، مراكز القيادة للحرس الثوري، ومنشآت لتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وجاءت الضربات بالتزامن مع هجوم سيبراني واسع شلّ الدفاعات الجوية الإيرانية مؤقتًا، وسُجلت هجمات بطائرات "F-35" بدون اعتراض فعال.

