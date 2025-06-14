شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: تأجيل افتتاح المتحف المصرى الكبير لإخراج الفاعلية بشكل أفضل والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم تأجيل افتتاح المتحف المصرى الكبير لأن الدولة المصرية تسعى لأن تخرج فعالية الافتتاح فى أفضل شكل ومشاركة ممكنة، وكان من الأفضل تأجيلها، وسيتم إعلان موعد آخر خلال الربع الأخير من هذا العام.

وأضاف محمد الحمصانى خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أنه تم الانتهاء من جميع استعدادات الافتتاح، ولكن مع التطورات الحالية فى المنطقة تم تأجيل موعد الافتتاح، ومازلنا على تم الاستعداد لذلك بمجرد تحديد الميعاد وسيكون نقطة جذب لوضعه على خريطة السياحة العالمية.

وأوضح محمد الحمصانى، أنه لا يوجد أى ارتباط ما بين تأجيل افتتاح المتحف، وأى تهديد وعدم استقرار فى مصر، لكن الأحداث الإقليمية وتداعياتها على مصر فهى على دول المنطقة ككل من حيث التداعيات الاقتصادية، والحمد لله الوضع فى مصر آمن ومستقر ولا يوجد انعكاسات أمنية مباشرة.



