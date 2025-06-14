أخبار مصر.. الطقس غدا حار نهارا واضطراب بالملاحة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد طقس حار نهارا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

رئيس الوزراء: الحكومة ستواصل بذل قصارى جهدها لتحقيق نقلة نوعية في جودة حياة المواطنين

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة ستواصل بذل قصارى جهدها من أجل تحقيق نقلة نوعية في جودة حياة المواطنين في شتى المحافظات، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي الإسعافية، لامتحانات نهاية العام لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، والتي تبدأ من 10 يونيو الجاري وتنتهي 15 يوليو 2025، ذلك حفاظًا على الحالة الصحية للطلاب وتأمين احتياجاتهم الطبية، والتدخل السريع إذا لزم الأمر وتقديم المساعدات الإسعافية.

قال مصدر مسئول بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية إن أجهزة الرصد الاشعاعى مفعلة بالفعل على مدار الساعة منذ إنشائها، موكدا أنه لا صحة لما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الهيئة بدأت فى تفعيل هذه الأجهزة نتيجة الأحداث العسكرية التي تمر بها المنطقة.

تتقدم هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضى صديق بخالص التمنيات بالنجاح والتوفيق للطالبات والطلاب المتقدمين للامتحانات شهادة الثانوية العامة، وإيمانًا من النيابة الإدارية بدورها الدستوري والقانوني، وحرصها الدائم على صون وحماية حقوق طلبة المدارس، وضمان إجراء الامتحانات في بيئة آمنة ومنضبطة تكفل تكافؤ الفرص؛ فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمخالفات سير الامتحانات، أو ما من شأنه التأثير على انتظامها أو الإخلال بالانضباط الواجب توافره داخل اللجان. رئيس بعثة الحج لـ"الخليج 365": استمرار الجسر الجوي لتفويج الحجاج أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية والرئيس التنفيذي لبعثة الحج، استمرار الجسر الجوي لنقل حجاج القرعة من مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى أرض الوطن، عقب انتهائهم من أداء مناسك الحج. تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدا، الأحد، صرف مساعدات الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر يونيو 2025 "للأسر الأولى بالرعاية"، كما يتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات، كذلك التنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف. إيران عن المفاوضات النووية مع أمريكا: لا حوار مع أكبر داعم لعدونا قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بشأن الجولة السادسة من المحادثات الإيرانية الأمريكية، إن تركيز بلاده الرئيسي في الوضع الحالي هو مواجهة العدو، فلا حوار مع أكبر داعم لعدونا". قال إيفي دوفيرين المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات بلاده هاجمت أكثر من 40 هدفًا في العاصمة الإيرانية طهران بأكثر من 70 طائرة مقاتلة، ولم يعد محصنًا". جيش الاحتلال: استهدفنا 40 هدفا فى طهران بأكثر من 70 طائرة مقاتلة إيران عن المفاوضات النووية مع أمريكا: لا حوار مع أكبر داعم لعدونا غدا.. بدء صرف مساعدات تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية عن شهر يونيو رئيس بعثة الحج لـ"الخليج 365": استمرار الجسر الجوي لتفويج الحجاج

كشفت شعبة الذهب، أخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم السبت 14 يونيو 2025، عقب ارتفاعًا ملحوظًا لأعلى مستوى في 40 يومًا بسبب أحداث الشرق الأوسط، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في حالة تنامي الصراع.سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5542 جنيهًا للجرام عيار 21: 4850 جنيهًا للجرام عيار 18: 3233 جنيهًا للجرام الجنيه الذهب: 38,800 جنيه تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، في الثانية والربع فجر غد الأحد بتوقيت القاهرة، صوب ملعب "هارد روك"، بمدينة "ميامي" فى الولايات المتحدة الأمريكية؛ لمتابعة مراسم افتتاح بطولة كأس العالم للأندية التي تقام بحلتها الجديدة للمرة الأولى في تاريخ. تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد 15 يونيو 2025، طقس حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة ليلاً وفى الصباح الباكر. طقس غد.. حار نهارا وشبورة واضطراب بالملاحة والعظمى بالقاهرة 35 درجة العالم يترقب افتتاح أكبر بطولة للأندية فى التاريخ من قلب ميامي.. الأهلي يواجه إنتر ميامي فى ضربة البداية سعر الذهب اليوم يرتفع لأعلى مستوى في 40 يومًا بمصر

وزير الصحة يعتمد خطة التأمين الإسعافية تزامنًا مع بدء امتحانات الثانوية العامةالرقابة النووية: التسريب الإشعاعى لا يُرى ولا يمكن الشعور به وأجهزة الرصد مفعلةالنيابة الإدارية تتلقى شكاوى مخالفات سير امتحانات الثانوية على 6 وسائل