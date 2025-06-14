شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية.. أسئلة المواد غير المضافة للمجموع اختيارية "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ طلاب الثانوية العامة غدا الأحد امتحانات العام الدراسى الجارى، 2024.2025، بالمواد غير المضافة للمجموع وهى التربية الوطنية والتربية الدينية للنظامين القديم والجديد، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع اختيارية فقط، أى لا تتضمن أسئلة مقالية، ويتم الإجابة عنها فى ساعة ونصف لكل مادة، على أن ينطلق الامتحان بداية من التاسعة صباحا بالدين، كما أنه لا توجد كتيبات أو ورقة مفاهيم فى الأسئلة الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع، كما أوضحت أن امتحانات الثانوية العامة تعقد وفق نظام الأوبن بوك أو الكتاب المفتوح ولكن فى المواد الدراسية الأساسية.

وقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فيديو توضيحى وإرشادات وتعليمات لطلاب الثانوية العامة لشرح كيفية الإجابة عن الأسئلة كالتالى:

- الامتحان يتضمن أسئلة موضوعية اختيار من متعدد ويتم الإجابة عنها فى كراسة وورقة البابلي شئت وأسئلة مقالية.

- البابل شئت هو أسلوب يعتمد على اختيار إجابات الأسئلة الموضوعية أو الاختيارية عن طريق تظليل دائرة تناظر السؤال فى كراسة الأسئلة.

- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أوضحت أن تصميم ورقة البابل شيت تشمل " أ -ب-ج-د" لمدارس العربى و"m-b-c-d، لمدارس اللغات لكل سؤال يتم اختيار إجابة واحدة فقط من هذه الاختيارات.

- قبل البدء فى الإجابة يجب كتابة البيانات وتشمل "اسم الطالب + المدرسة - الإدارة - اسم المادة + رقم نموذج الأسئلة يتم تظليل الدائرة الدالة على رقم النموذج .

- يتم استخدام القلم الجاف الازرق أو الأسود وتظليل رقم النموذج فى كراسة الإجابة الموجود فى كراسة الأسئلة .

- يجب تظليل دائرة تناظر السؤال فى كراسة الإجابة بشكل كامل ولن يعتد بأى علامة أخرى مثل علامة صح فى الدائرة.

- بالنسبة لجميع طلاب مدارس العربى نماذج الأسئلة هى "أ ب ج د" و"m-b-c-d، لمدارس اللغات.

- يجب كتابة رقم الجلوس فى المكان المخصص على شمال ورقة الإجابة ثم يتم تظليله .

- يمنع استخدام الكوريكتور وفى حالة تغيير الإجابة يجب وضع علامة إكس واضحة على الدائرة التى تم تظليها ثم تظليل الدائرة الدالة على السؤال.

- فى حالة عدم وضع علامة إكس على الإجابة الخاطئة أو ترك دائرتين مظللتين يتم إلغاء درجة السؤال.