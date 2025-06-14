شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: مشروع تطوير القاهرة التاريخية يستهدف تكوين مقصد سياحي جديد والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة القاهرة التاريخية، والتي توليها الدولة أهمية كبيرة من أجل استعادة منطقة القاهرة التاريخية لأهميتها ومكانتها السياحية.

رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. محمد الخطيب استشارى المشروع، وعدد من قيادات المحافظة.

وشملت الجولة منطقة المشهد الحسينى، والمعز، وباب النصر، والجمالية، وخلف مسجد الحاكم.

وأكد محافظ القاهرة أنه يتم تذليل كافة الصعوبات من أجل سرعة الإنتهاء من المشروع ، ورفع نسب التنفيذ فيه بإعتباره مشروعًا قوميًا ، مشيرًا إلى أنه بالتزامن مع المشروع تتم أعمال صيانة ورفع كفاءة للطرق الداخلية للمشروع لاستمرارية الحفاظ عليها .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الرؤية العامة لمشروع تطوير القاهرة التاريخية تقوم على حفظ وتحسين النشاطين الاجتماعي والاقتصادي للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.

وأكد محافظ القاهرة وجود فريق استشاري متخصص في تاريخ المنطقة يتولى مهمة ترميم المباني والاستغلال الأمثل للفراغات.



محافظ القاهرة يتفقد القاهرة التاريخية



محافظ القاهرة يتفقد القاهرة التاريخية



محافظ القاهرة يتفقد القاهرة التاريخية