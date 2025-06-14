شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 25 سؤالًا فى مادة التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق امتحانات الثانوية العامة، غدًا الأحد 15 يونيو 2025، حيث يؤدى النظامين القديم والجديد امتحانات التربية الوطنية والتربية الدينية كمواد غير مضافة للمجموع.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية أهم 25 سؤالًا في مادة التربية الدينية، بنظام (الاختيار من متعدد)، من إعداد وائل لاشين أستاذ المادة، وذلك ضمن المراجعات النهائية التى يتيحها ”الخليج 365” لطلاب الثانوية العامة بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.

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وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2025، موضحة أن المادة غير مضافة للمجموع ومادة نجاح ورسوب حيث تتضمن أسئلة اختيار من متعدد، وعددها 25 سؤالا، ومخصص لكل سؤال درجة واحدة وإجمالي الدرجة الكلية 25 درجة.

وأوضحت الوزارة، أن مواصفات امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة عبارة عن 25 سؤالًا اختيار من متعدد، ولا يتضمن أسئلة مقالية ومخصص درجة واحدة لكل سؤال اختيار من متعدد، كما أن الدرجة الكلية للتربية الوطنية 25 درجة، وتعد المادة كمادة نجاح ورسوب ودرجة النجاح فيها من 12.5 درجة ولا كتيب مفاهيم في امتحان التربية الوطنية.

ويبدأ الامتحان من التاسعة صباحا لمادة التربية الدينية حتى العاشرة والنصف لمدة ساعة ونصف، فيما يحصل الطلاب على راحة بين الامتحانين لمدة 30 دقيقة ليبدأ امتحان التربية الوطنية 11 صباحا حتى 12.30 أيضا لمدة ساعة ونصف.