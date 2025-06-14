شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: تأجيل حفل زفاف أفنار نجل نتنياهو بسبب الحرب مع إيران والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت القناة الـ12 العبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر تأجيل حفل زفاف نجله أفنار حتى إشعار أخر بسبب التصعيد الأخير مع إيران وقيام إيران بالرد على هذا الهجوم بإطلاق مئات الصواريخ على تل أبيب مما أدى أسفر عن خسائر مادية كبيرة.

وأضافت القناة العبرية أنه تم إبلاغ المعازيم رسميا بتأجيل حفل الزفاف حتى إشعار أخر، فيما قالت القناة 13 الإسرائيلية إن طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تم نقلها إلى أثينا مع بدء الهجوم على إيران.

ونقلت إسرائيل كل أسطولها من الطائرات المدنية التابعة لشركات الطيران الإسرائيلية الأربع من إسرائيل إلى دول أخرى، خوفاً من التعرض للإصابة بالصواريخ.