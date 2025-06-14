شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية والهجرة مع نظيريه العُماني والتركي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرى اتصالان هاتفيان بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وكل من بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان، وهاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، وذلك فى إطار متابعة التطورات المتسارعة في المنطقة.

تم استعراض خلال الاتصالين التطورات المقلقة في الإقليم، وتبادل التقييمات حول تداعياتها الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة، وتم التوافق على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لخفض حدة التوتر واحتواء التصعيد بالمنطقة، أخذًا في الاعتبار خطورة الوضع القائم وعواقبه.

كما تم التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعدم المساس بسيادة الدول وسلامة أراضيها، وأنه لا حلول عسكرية للأزمات الإقليمية، وأن السبيل الوحيد لاحتواء التوتر يرتكز على بذل الجهود الدبلوماسية والسياسية لتجنيب الإقليم مزيد من مظاهر عدم الاستقرار.