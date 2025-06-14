شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق النار على عضوين ديمقراطيين فى الشيوخ الأمريكى بولاية مينيسوتا والان مع تفاصيل الخبر

أفادت محطة "إن بى سى نيوز" الأمريكية أن عضوين ديمقراطيين فى مجلس الشيوخ الأمريكى فى شرق مينيسوتا تعرضا لإطلاق النار اليوم السبت، ولا تتوفر معلومات كافية عن المشتبه به حتى الآن.

وقالت الشبكة إن الضحيتين هما عضو مجلس الشيوخ جون هوفمان ونائبة الولاية ميليسا هورتمان، كلاهما عضو في الحزب الديمقراطي.

وأعلن حاكم مينيسوتا، تيم والز، في بيان صباح السبت أنه أُطلِع على الوضع في ضاحيتي تشامبلين وبروكلين بارك، الواقعتين في منطقة مينيابوليس الحضرية. وسيُعقَد مؤتمر صحفي صباح السبت لتقديم المزيد من المعلومات.

وقالت الشبكة إن حوادث إطلاق النار هذه تأتي في وقتٍ أصبح فيه العنف السياسي أكثر شيوعًا في الولايات المتحدة، على الرغم من أن الغالبية العظمى من الأمريكيين لا يؤيدونه، وفقًا لاستطلاع أجرته جامعة شيكاغو.

وقال الحاكم تيم والز إن "عمليات إطلاق نار مستهدفة" وقعت في شرق مينيسوتا.

وكتب على موقع X السبت: "تلقيت إحاطة هذا الصباح بشأن حالة مستمرة تتضمن إطلاق نار مستهدف في شامبلين وبروكلين بارك". وأضاف: "إدارة السلامة العامة في مينيسوتا وسلطات إنفاذ القانون المحلية متواجدة في موقع الحادث. سنشارككم المزيد من المعلومات قريبًا".

ولم يُدلِ والز بأي تفاصيل إضافية حول عمليات إطلاق النار.