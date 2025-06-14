شكرا لقرائتكم خبر عن إيران عن المفاوضات النووية مع أمريكا: لا حوار مع أكبر داعم لعدونا والان مع تفاصيل الخبر

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بشأن الجولة السادسة من المحادثات الإيرانية الأمريكية، إن تركيز بلاده الرئيسي في الوضع الحالي هو مواجهة العدو، فلا حوار مع أكبر داعم لعدونا".

وقال إسماعيل بقائي، ردا على أسئلة الصحفيين حول وضع المحادثات المقررة الأحد في مسقط: "تركيزنا الرئيسي في الوضع الحالي هو مواجهة عدوان العدو".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية: "لقد فرض أعداء الدبلوماسية والسلام حربًا شعواء على الأمة الإيرانية، والولايات المتحدة، رغم كل ادعاءاتها بالحوار والدبلوماسية، واكبت عدوان النظام الصهيوني، بما في ذلك استهداف المنشآت النووية السلمية الإيرانية. ومن البديهي أنه في ظل هذه الظروف، وإلى أن يتوقف عدوان النظام الصهيوني على الأمة الإيرانية، لا معنى للمشاركة في حوار مع الطرف الذي يُعدّ أكبر داعم ومتواطئ مع المعتدى".

قال إيفي دوفيرين المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات بلاده هاجمت أكثر من 40 هدفًا في العاصمة الإيرانية طهران بأكثر من 70 طائرة مقاتلة، ولم يعد محصنًا".